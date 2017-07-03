Известный бизнесмен вложил 100 000 долларов в возрождение мамонтов

Однако судьба проекта все же не ясна

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Американский миллиардер и один из основателей платежной системы PayPal Питер Тиль инвестировал 100 000 долларов в работу лаборатории гарвардского генетика Джорджа Черча (George McDonald Church), сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Это произошло еще в 2015 году, но широко объявили об этом только сейчас. Известие появилось в новой книге писателя Бена Мезрича, посвященной истории проекта, предполагающего возрождение мамонта. Джордж Черч подтвердил, что Тиль действительно профинансировал его работу. Об инвестиции сообщила газета Guardian.

Это одна из многих крупных инвестиций Тиля. Одно из его самых известных вложений — 500 000 долларов, которые стали первой внешней инвестицией в развитие Facebook в 2004 году.

Черч и его коллеги уже несколько лет работают над проектом. Согласно Черчу, принципиальная возможность вернуть к жизни шерстистых мамонтов существует. Технически животное будет скорее «слоном с признаками мамонта», поскольку основой для него станут клетки кожи слона.

В останках мамонтов, найденных в вечной мерзлоте, сохранилась ДНК. Благодаря работе нескольких групп ученых ее нуклеотидные последовательности удалось «прочитать» и сравнить с последовательностями ДНК современных слонов. Так, ученые выявили гены, связанные с основными особенностями мамонта: толстой жировой прослойкой, густой шерстью и характерным составом крови. Используя эти сведения, можно модифицировать клетки слона так, чтобы получить эмбрион, обладающий характерными признаками мамонта.

По словам Черча, его команде удалось внести в клетки азиатских слонов уже 45 генов, характерных для мамонта. В этом году генетики объявили, что готовы создать эмбрион при помощи технологии «редактирования» геномов CRISPR/Cas9. Поскольку азиатский слон — редкое животное, ученые не считают возможным вынашивание эмбриона слонихой. Они предполагают сконструировать для этого искусственную матку. Не так давно инструмент такого типа создали для овец.

Однако каковы шансы проекта стать реальностью? Многие ученые относятся к работе Черча скептически. Главная претензия состоит в том, что достижения «мамонтового» проекта широко освещаются в прессе, но практически не представлены в рецензируемых научных журналах. Во многих интервью генетик заявляет, что результаты вскоре будут опубликованы, но этого не происходит. Палеоантрополог Джон Хоукс из Висконсинского университета в Мадисоне не обнаружил среди работ Черча и его коллег ни одного исследования, каким-либо образом связанного с мамонтами или слонами.

Тем не менее, двухлетний срок работы объявлен, и научному сообществу остается только ждать результатов или их отсутствия.