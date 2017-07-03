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Стало известно, какими станут дети родителей, зависимых от гаджетов

Прогноз на будущее неутешителен
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Современные родители нередко загипнотизированы их телефонами и компьютерами и не обращают внимания на то, что делают их дети. Что происходит с этими детьми, воспитываемыми таким образом?

Учитывая распространение технологий, изучение влияния на взаимодействие между родителями и детьми представляется критическим, отмечается в статье ученого из Университета Западного Вашингтона. В недавнем исследовании изучалась взаимосвязь между родительскими отношениями с гаджетами и проблемами в поведении ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Сначала был произведен опрос. Родители отмечали, как часто и какие технологические устройства влияют на взаимодействие с ребенком. Какие устройства? Все. Сотовые телефоны, компьютеры, планшеты и игровые приставки. Родители также оценивали наличие проблем по этому поводу. Например, испытывают ли они необходимость часто проверять или отвечать на новые текстовые сообщения, часто думать о своих текстах и вызовах сотового телефона и полагают ли, что слишком много пользуются смартфоном.

Большинство родителей признались, что эти устройства часто отвлекают их при взаимодействии со своими детьми.

Чтобы оценить влияние такого ежедневного пассивного присутствия родителей, им предлагалось оценить своих детей в поведенческом контрольном тесте.

Чаще всего родители сообщали о том, что, чем больше поведенческих проблем, тем больше они отдают времени гаджетам. Как показало исследование, такое поведение родителей тесно связано с проблемами поведения ребенка. Однако все-таки пока однозначного вывода нет, что первично: когда ребенок имеет проблемное поведение, родители начинают применять гаджеты как способ убежать, или наоборот, такое поведение вызывает проблемы у детей.

Логично, что когда родители мало присутствуют в жизни ребенка, дети начинают плохо себя вести, так как хотят, чтобы их родители взаимодействовали с ними. Когда родители отвлекаются, дети ведут себя более экстремально. При этом прогноз на будущее неутешителен. 

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