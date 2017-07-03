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Ученые рассказали о стоматологии у неандертальцев

Лечение зубов, как оказалось, насчитывает более ста тысяч лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Человечество освоило стоматологию еще в те времена, когда было не совсем человечеством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today Об этом заявляют ученые, подразумевая неандертальцев, которые, как выяснилось, не только соблюдали гигиену ротовой полости, но и занимались лечением зубов.

Делали они это, правда, довольно примитивными инструментами и методами, но все же сам по себе этот факт является довольно важным для науки.

Свидетельства существования "дантистов" среди неандертальцев были обнаружены исследователями из США, которые изучили сохранившиеся до наших времен зубы этих предков человека.

"Мы рассматривали зубы неандертальцев, которым примерно сто тридцать тысяч лет. На четырех нижних зубах были обнаружены отметины, оставшиеся, судя по всему, от древних зубочисток, которыми обладатели зубов, очевидно, делали какие-то осмысленные манипуляции", - пишут на страницах издания Bulletin of the International Association for Paleodontology ученые из Университета Канзаса.

Антропологи добавляют, что зубочистки неандертальцев были сделаны из косточек и корней. Неандертальцы, само собой, иногда страдали от зубной боли, поэтому практиковали разные способы избавления от нее.

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