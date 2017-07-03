Доказано, что младенцы умеют читать мысли

Новое исследование британских ученых

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Маленькие дети начинают осознавать намерения других людей в гораздо более раннем возрасте, чем предполагали ученые: последние исследования показывают, что младенцы в полной мере осознают намерения других людей уже в восемнадцать месяцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Годовалые младенцы, при этом, тоже уже обладают некоторыми навыками "считывания мыслей", в частности, проявляют эмпатию, которая, как считалось еще совсем недавно, формируется у детей только к 4-7 годам.

Британские ученые провели масштабное экспериментальное исследование, при помощи которого доказали соответствующие предположения:

"Мы исследовали почти сотню детей, минимальный возраст которых начинался с восемнадцати месяцев, а максимальный составлял пять лет. По условиям эксперимента в комнату с ребенком должен был проникнуть взрослый человек, руководимый вполне конкретным намерением - взрослый должен был спрятать в комнате ножницы", - рассказывает один из авторов исследования.

Изучая реакцию детей, которую удалось зафиксировать при помощи видеосъемки, ученые увидели, что даже самые маленькие дети полностью осознавали намерение взрослого.