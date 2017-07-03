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Грязный воздух связали с диабетом

Новое исследование английских ученых
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Исследователи из Университетов Лестера и Восточной Англии пришли к выводу, что загрязнение воздуха может повышать риск диабета с учетом демографических факторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1980 по 2014 годы доля людей, страдающих диабетом, выросла вдвое: с 4,7 до 8,5 процента. Более того, согласно недавнему исследованию, официальный показатель смертности по причинам, связанным с болезнью, может быть занижен. Факторы ее риска неясны. Прошлые работы показали, что помимо избыточного веса увеличивать вероятность диабета может загрязнение воздуха. Так, обусловленный автомобилизацией рост оксида азота и взвешенных частиц PM2.5 и PM10 ассоциируется с процессами воспаления и инсулинорезистентностью. Однако выводы подобных наблюдений нередко ненадежны и допускают пристрастность авторов.

Чтобы уточнить связь загрязнения воздуха с болезнью (рассматривался сахарный диабет 2 типа), авторы новой статьи использовали три национальных исследования (ADDITION-Leicester, Let's Prevent Diabetes и Walking Away from Diabetes), которые проводились в графстве Лестершир в 2004–2011 годах. В выборку вошли 10 443 человека, которые обследовались в этот период и указали адрес проживания. Диабетический статус респондентов ученые сравнили с данным Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) Великобритании о средних ежегодных и трехлетних концентрациях оксида азота, PM2.5 и PM10. Ведомство фиксирует изменения состава воздуха на участках 1×1 километр.

Дополнительно команда учитывала возраст, пол, антропометрические параметры (индекс массы тела, физическая активность), регулярное курение и степень озеленения территорий — предполагается, что рост последней отрицательно коррелирует с диабетом. Анализ подтвердил, что уровень частиц и оксида азота повышается в районах с меньшим количеством зеленых насаждений. С ухудшением экологической обстановки также возрастал риск болезни: при самом низком NO2 распространенность патологии составила 5,97, а наиболее высоком — 10,37 процента. При исключении образа жизни и социодемографических факторов с вероятностью диабета значимо коррелировало повышение взвешенных частиц.

По словам авторов, полученные результаты отличаются от большинства прошлых надежностью, поскольку дизайн исследования минимизировал риск пристрастности. В частности, для оценки загрязнения воздуха использовались объективные официальные данные сразу в двух временных масштабах. Кроме того, на этапе обработки ученые включили в рассмотрение сопутствующие факторы, такие как пол и возраст. Вместе с тем ассоциации оксида азота с заболеванием резко ослаблялись при исключении демографических параметров, включая этническую принадлежность и курение. Поперечный характер работы также не рассчитан на выявление причинно-следственные связи, и ее выводы требуют проверки.

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