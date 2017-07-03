До конца года в СП Владивосток будут работать 45 новых предприятий

Об этом рассказал глава КРДВ Денис Тихонов

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

До конца 2017 года в свободном порту Владивосток заработают уже 45 новых предприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом глава Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов рассказал в ходе интервью.

– Хорошая динамика по реализации проектов наблюдается и на территории Свободного порта Владивосток. Здесь далеко не все компании занимаются строительством собственных объектов, многие модернизируют уже существующие. Развивают сферу услуг. Режим льготного хозяйствования СПВ, действующий сегодня уже на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства. До конца 2017 года заработают уже 45 новых предприятий в СПВ, - отметил Тихонов.