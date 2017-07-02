Пьяный джентльмен прыгнул под колеса авто во Владивостоке

Мужчина просил медиков не вызывать полицию, чтобы у автоледи не было проблем

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Пьяный пешеход буквально прыгнул под колеса авто в районе дома №18 по улице Котельникова во Владивостоке в ночь с субботы на воскресенье, сообщает РИА VladNews. Он перепрыгнул через ограждение, выбежал на дорогу - и был сбит машиной. Девушка за рулем авто успела вывернуть руль, чтобы максимально уменьшить урон для гражданина. Пешехода увезли на скорой. Мужчина просил не вызывать ГИБДД, чтобы у автоледи не было проблем.