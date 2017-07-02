Автомобиль ушел в кювет после ДТП в Приморье

Столкновение произошло на трассе перед Черниговкой

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Легковушка и внедорожник столкнулись на трассе в Приморье; столкновение произошло перед Черниговкой со стороны Уссурийска, сообщает РИА VladNews. В результате разбитый джип остался стоять на дороге - а легковое авто перевернулось в кювет.