Легковушка и внедорожник столкнулись на трассе в Приморье; столкновение произошло перед Черниговкой со стороны Уссурийска, сообщает РИА VladNews. В результате разбитый джип остался стоять на дороге - а легковое авто перевернулось в кювет.
Автомобиль ушел в кювет после ДТП в Приморье
Столкновение произошло на трассе перед ЧерниговкойВладивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.
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