Вопиющие нарушения в медицине приморского города обнаружила прокуратура

Серьезные нарушения нормативов были обнаружены в городской больнице, станции переливания крови, муниципальной аптеке Дальнегорска

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Прокуратура города Дальнегорск Приморского края в ходе проверки обнаружила в деятельности ряда медучреждений нарушения действующего законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, установлено, что машина скорой помощи городской больницы недоукомплектована оборудованием, а также не соответствует стандарту оснащения станции скорой медицинской помощи. Документы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи оформлялись ненадлежащим образом, сайт больницы не содержал обязательных сведений.

И в центральной больнице, и на станции переливания крови были выявлены нарушения санитарно-гигиенических нормативов.

Две аптеки (одна из них - муниципальная) нарушали условия хранения медицинских препаратов.

По результатам проверки было в сумме внесено 7 представлений, возбужденно 2 административных дела, одно должностное лицо предостережено о недопущении нарушения закона.