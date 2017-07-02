Вопиющие нарушения в медицине приморского города обнаружила прокуратура

Прокуратура города Дальнегорск Приморского края в ходе проверки обнаружила в деятельности ряда медучреждений нарушения действующего законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, установлено, что машина скорой помощи городской больницы недоукомплектована оборудованием, а также не соответствует стандарту оснащения станции скорой медицинской помощи. Документы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи оформлялись ненадлежащим образом, сайт больницы не содержал обязательных сведений.
И в центральной больнице, и на станции переливания крови были выявлены нарушения санитарно-гигиенических нормативов.
Две аптеки (одна из них - муниципальная) нарушали условия хранения медицинских препаратов.
По результатам проверки было в сумме внесено 7 представлений, возбужденно 2 административных дела, одно должностное лицо предостережено о недопущении нарушения закона.