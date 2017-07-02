ДВФУ наградил 100 лучших выпускников-2017

ТОП-100 - это не просто "краснодипломники", но и самые активные ребята, которые внесли вклад в общественную жизнь региона

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке прошел выпускной ТОП-100: красные дипломы в торжественной обстановке из рук и.о. ректора вуза Никиты Анисимова получили самые-самые студенты, которые не только отлично учились, но и принимали активное участие в общественной жизни университета и региона, сообщает корреспондент РИА VladNews.

С окончанием университета ребят поздравили вице-губернатор края Илья Ковалев, заместителю генерального консула КНР Чжоу Хун Ю и почетный консул Индонезии Мария Максудинова.

В свою очередь, ребята поблагодарили свою alma mater за интересные и познавательные годы, которые определили их будущее, а педагогов ДВФУ - за науку и удовольствие учиться у профессионалов своего дела:

- На самом деле очень волнительно стоять на сцене и осознавать, что позади четыре года интересной учебы. Хочется выразить благодарность руководящему составу университета за возможность получить образование у лучших профессионалов. Хочется пожелать всем выпускникам удачи в жизненном пути, - сказала выпускница Инженерной школы Анна Шемчук и прочитала стихи Роберта Рождественского "Если вы есть, будьте первыми".

Среди лучших выпускников в 2017 году в ДФУ было награждено и 14 студентов-иностранцев. Дипломы и значки ребята получили из рук консулов и и.о. ректора ДВФУ. Ответное слово со сцены сказал выпускник Школы экономики и менеджмента Кун Мин (КНР).

Завершилась торжественная церемония поздравительным словом президента Ассоциации выпускников ДВФУ, спикера ЗС ПК Виктора Горчакова.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ДВФУ, в 2017 году вуз выпустил около 5 тысяч студентов, прошедших полный курс обучения. Кроме того, 273 выпускника лицеев, гимназий и колледжей университета получили аттестаты о среднем общем образовании 30 июня - в первый в истории ДВФУ единый выпускной для всех довузовских подразделений вуза.