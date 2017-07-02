Во Владивостоке прошел фестиваль красок Холи

Приморская столица приняла участие во Всероссийском фестивале

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Всероссийский фестиваль красок Холи прошел и во Владивостоке - в парке Минного городка. На празднике выступали диджеи и творческие коллективы, работали масштабная зона развлечений и фудкорт. Холи - это добрый и яркий праздник, который пришел из Индии и прижился во многих странах, в том числе в России. В этом году Холи проходит в 115 городах нашей страны. Главная миссия фестиваля – объединить тысячи людей разного возраста и предоставить им возможность весело провести выходные на открытом воздухе.

На празднике побывал фотокорреспондент РИА VladNews.