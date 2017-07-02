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Общество

Повышать население ДФО будут с учетом специфики регионов

План реализации Концепции будет обсужден на III ВЭФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Минвостокразвития представит на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре план реализации Концепции демографического развития ДФО на период до 2025 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- На самом ВЭФ мы обсудим этот план совместно с ведущими экспертами-демографами, работодателями и главами регионов, – отметил замминистра Сергей Качаев. По его словам, разработка документа происходила совместно с федеральными органами власти и регионами ДФО.

- Когда мы увязали существующие меры поддержки с целевыми показателями, стало понятно, что этого комплекса мер явно недостаточно для достижения целей, установленных дальневосточной концепцией. Нам понадобилось достаточно много времени, чтобы сблизить позиции всех заинтересованных органов власти, - отметил Качаев. Замминистра отметил, что особое внимание будет уделено четырем ключевым показателям: численности населения, рождаемости, смертности и продолжительности жизни.

- Они определены для каждого дальневосточного региона на период до 2025 года. Планируется, что наибольшая положительная демографическая динамика будет наблюдаться в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), – уточнил замминистра. 

Минвостокразвития будет проводить мониторинг достижения этих показателей. При этом обязательным условием является разработка на федеральном уровне комплекса решительных мер, помогающих регионам в сфере снижения смертности, повышения рождаемости и миграционных вопросов.

Вопросы демографической политики будут обсуждаться в тематическом блоке ВЭФ «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы»:

- На ВЭФ планируется обсудить три аспекта демографической политики. Во-первых, будут рассматриваться конкретные планы мероприятий регионов по реализации концепции. Во-вторых, регионы расскажут о своих лучших практиках в сфере демографии. В-третьих, общественные объединения представят свои проекты, которые были отобраны в рамках конкурса на предоставление президентских грантов в сфере развития гражданского общества или программы «В добром крае – добрые дела!», реализуемой Общественным советом при Минвостокразвития России, - уточнил Сергей Качаев.

Главная задача концепции - кардинальным образом изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке: обеспечить снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов. Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа: к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году – ее увеличение до 6,5 млн человек.

Концепция демографической политики ДФО будет реализовываться с учетом специфики каждого дальневосточного региона. Для этого будет разработана модельная региональная программа демографического развития территорий. Об этом также рассказал Сергей Качаев.

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