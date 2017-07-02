В Приморье строится завод по производству домокомплектов

Это восемнадцатый инвестпроект в ТОР "Надеждинская"

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Один из 18 резидентов ТОР "Надеждинская" в Приморье реализует в крае инвестиционный проект по производству домокомплектов из железобетонных изделий. Планируется создать завод ЖБИ, продукцию которого будут использовать при строительстве объектов жилой и нежилой недвижимости в крае. Строительство завода и монтаж оборудования планируют завершить во втором квартале 2018 года, первый жилой комплекс - возвести во Владивостоке в районе завода Варяг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Сумма инвестиций в проект завода составит 772,8 миллиона рублей с перспективой создания более 130 рабочих мест. Производство домокомплектов позволит начать строительство жилой недвижимости с процентом заводской готовности на уровне 80%.

В настоящее время в ТОР "Надеждинская" реализуют инвестиционные проекты 18 резидентов. Общая сумма капиталовложений - более 12 миллиардов рублей. Компании работают в таких направлениях, как создание завода по производству заготовок пластиковой тары, производство пенобетона, изготовление закалённого и нелинейного стекла, строительство производственно-логистического комплекса для производства светотехники, выпуск подгузников, строительство завода пищевой промышленности, создание межрегионального оптово-распределительного центра и транспортно-логистических комплексов и т.д.

В Приморье на сегодня создано пять территорий опережающего развития: производственно-логистическая ТОР "Надеждинская", специализирующаяся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР "Михайловский", судостроительная верфь ТОР "Большой Камень", а также недавно созданные ТОР "Нефтехимический" и "Остров Русский".