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Автоледи перепутала педали рядом с детской площадкой во Владивостоке

Универсал остановило металлическое ограждение и два чужих автомобиля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Автоледи за рулем универсала Nissan R'nessa перепутала педали и едва не въехала на детскую площадку во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Остановили автомобиль только металлическое ограждение и два чужих автомобиля, припаркованные рядом. Столкновение произошло около дома №20"б" по улице Героев Тихоокеанцев.

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