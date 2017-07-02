Автоледи за рулем универсала Nissan R'nessa перепутала педали и едва не въехала на детскую площадку во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Остановили автомобиль только металлическое ограждение и два чужих автомобиля, припаркованные рядом. Столкновение произошло около дома №20"б" по улице Героев Тихоокеанцев.
Автоледи перепутала педали рядом с детской площадкой во Владивостоке
Универсал остановило металлическое ограждение и два чужих автомобиляВладивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.
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