Автоледи перепутала педали рядом с детской площадкой во Владивостоке

Универсал остановило металлическое ограждение и два чужих автомобиля

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Автоледи за рулем универсала Nissan R'nessa перепутала педали и едва не въехала на детскую площадку во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Остановили автомобиль только металлическое ограждение и два чужих автомобиля, припаркованные рядом. Столкновение произошло около дома №20"б" по улице Героев Тихоокеанцев.