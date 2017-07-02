Снижение тарифов на электроэнергию пока не коснется Приморья

Понижение сначала коснется компаний в тех регионах, где электричество намного дороже

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

1 июля на Дальнем Востоке заработал механизм снижения энерготарифов для юридических лиц до среднероссийского уровня для промышленных потребителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Соответствующий закон был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Снижение энерготарифов начнется с пяти дальневосточных регионов. Это Чукотка, Магадан, Камчатка, Якутия и Сахалин. Это те регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза.

Глава Минвостока Александр Галушка подчеркнул, что закон вступает в силу с 1 июля, а перерасчет будет вестись с 1 января 2017 года.

Механизм снижения энерготарифов будет реализован за счет применения надбавки к ценам продажи на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Средства для этого перечисляются на специальный счёт «РусГидро». Со своей стороны, регионы устанавливают сниженные до среднероссийского уровня тарифы, а разницу между выручкой энергокомпаний по старым (более высоким) и новым (среднероссийским) тарифам возмещают каждой энергокомпании из поступивших средств надбавки. При этом тарифы пересматриваются регионами не только на 2-е полугодие этого года, но и за 1-е полугодие, так, чтобы средний тариф за год стал равным среднероссийскому. Общая сумма такой надбавки по пяти дальневосточным регионам составит немного больше 27 млрд рублей.

Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70% и в Якутии – 51%. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38%, на Сахалине – на 35,5%.

Отметим, что Совет Федерации также предложил Правительству России снизить энерготарифы на Дальнем Востоке для всех категорий пользователей, включая жителей этого макрорегиона.

Справка:

Во всех пяти регионах тариф будет снижен до 3,71 рублей за 1 кВт/ч.

В настоящее время стоимость электроэнергии составляет:

в Чукотском автономном округе - 12,76 руб.;

в Сахалинской области - 5,76 руб.;

в Республике Саха (Якутия) - 7,61 руб.;

в Магаданской области - 6,06 руб.;

в Камчатском крае - 5,99 руб.