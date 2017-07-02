День любви, семьи и верности отметят в ЖК приморского краевого Перинатального центра

Православный семейный праздник состоится 6 июля

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Яркий, красочный и интересный праздник состоится 6 июля в женской консультации приморского краевого Перинатального центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В этот день здесь ждут не только женщин, приписанных к медучреждению, но и всех желающих:

«Для гостей мероприятия нашими специалистами подготовлена насыщенная и интересная праздничная программа. В гости, по уже доброй традиции, к нам придет представитель Владивостокской Епархии», – сообщила главврач краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

Она также отметила, что с первых дней открытия Перинатального центра здесь проводятся различные интересные мероприятия, праздники и отмечаются важные христианские даты:

«День семьи, любви и верности – народный праздник с православными корнями, который появился в календаре памятных дат и событий сравнительно недавно, но уже успел заслужить искреннюю любовь среди населения. Наш праздник мы проводим в преддверии – 8 июля, в день, когда на Руси чтят память святых Петра и Февронии – покровителей брака, символа благочестия и любви друг к друг», – подчеркнула Татьяна Курлеева.

Праздник начнётся в 12.00 по адресу улица Светланская, 105.