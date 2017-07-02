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Фоторепортажи

​Как дети Владивостока отмечают День города?

Праздничные мероприятия закончились салютом
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNewws Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNewws
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

1 июля с 12 часов дня центральная площадь Владивостока наполнилась радостными голосами малышей, которые вместе со взрослыми отмечали 157-летие Владивостока. О том, как самые юные жители приморской столицы смогли отпраздновать знаменательное событие, сообщает РИА VladNews.

На центральной площади города, помимо праздничного концерта, для детей организовали различные мастер-классы. Каждый ребенок по своему усмотрению смог выбрать то, что ему нравится больше всего: разукрасить пряник или сделать аквагрим на лице - и даже почувствовать себя настоящим рыбаком и вместе с другими детьми похвастаться своим первым уловом. Батуты, надувные качели, праздничные шары с изображением героев различных мультфильмов уже не в диковинку для маленьких горожан. 

Праздничные мероприятия были организованы и на Спортивной набережной Владивостока. Там прошел благотворительный фестиваль "Добрый Владик". В рамках благотворительной ярмарки юные владивостокцы смогли также разрисовать пряники, приготовить самые вкусные конфеты из орехов, изюма, а также посмотреть праздничный концерт.

Стоит отметить, что любой праздник Владивостока для детей - огромная радость. И каждый находит себе занятие по душе.

Торжественные мероприятия в этом году прошли также в парке Минного городка, Адмиральском и театральном скверах. А вечером, в 22.00, жители Владивостока увидели праздничный салют.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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