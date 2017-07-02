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Общество

​Всероссийский флешмоб "Задержи дыхание" прошёл во Владивостоке

Приморская столица - в числе 50 добрых городов России
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNewws Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNewws
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

1 июля в 14.30 в рамках проведения фестиваля "Добрый Владик" в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока жители и гости города смогли принять участие во Всероссийской акции "Задержи дыхание", организованной сотрудниками благотворительного фонда "Кислород". Фонд оказывает помощь больным с тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА VladNews.

Сотрудник фонда Светлана Ахмедзянова и руководитель проекта "Вдохни жизнь" Оксана Петрова уже передали эстафету акции более чем в 50 городах России. И теперь эта акция проходит во Владивостоке в честь Дня города. Стоит отметить, что в 2015 году Оксана Петрова сама перенесла операцию по пересадке легких.

"Моя давняя мечта - посетить Владивосток. И вот, пройдя долгий путь, мы здесь для того, чтобы поддержать акцию "Задержи дыхание" вместе с вами, жителями приморской столицы", - сообщила Оксана Петрова.

Каждому участнику акции раздали праздничные шары. Участникам необходимо было задержать дыхание на максимальное время, которое он сможет. И, по словам организаторов, когда силы уже на исходе, участники должны были отпустить в небо шары. Один из жителей Владивостока смог задержать дыхание на 2 минуты 38 секунд.

Акцию поддержали более 100 владивостокцев.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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