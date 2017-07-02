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Нахальный вор задержан по горячим следам в Приморье

Молодой человек просто взял планшет на глазах у оторопевшей потерпевшей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийск Приморского края поступило заявление 57-летней местной жительницы о грабеже из ее квартиры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

На месте происшествия было установлено, что поздно вечером женщина попросила случайного прохожего помочь ей завести в квартиру сына, находящегося в алкогольном опьянении. Молодой человек согласился помочь, однако когда уходил, похитил планшет iPad на глазах у потерпевшей.

Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего жителя села Богуславка. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Похищенный планшет был обнаружен, изъят и возращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Фигуранту грозит лишение свободы до 4 лет.

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