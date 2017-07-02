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ЧП в Приморье: на лоджии жилого дома росло дерево

Управляющая компания получила крупный штраф за отвратительное состояние многоквартирного дома
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Штраф в 125 тысяч рублей за грубые нарушения жилищного законодательства заплатит руководство управляющей компании из города Артём Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой проверки работы обслуживающей организации были выявлены многочисленные нарушения Жилищного кодекса:

«В одном из подъездов дома №12 по улице Харьковской в Артёме над квартирами №11 и 14 разрушена кирпичная кладка лоджии из-за росшего на балконной плите дерева, в связи с чем в квартиру проникает влага. В результате аварийного состояния кровли осадки попадали и в квартиры соседнего подъезда», – уточнили в ведомстве.

Также инспекторы зафиксировали отсутствие дверей в подъездах и на технический этаж, а сами подсобные помещения захламлены и не освещаются.

Жилинспекция вынесла предписание об устранении нарушений, которое не было исполнено, на основании чего по решению суда ООО УЖК «Прогресс» оштрафовано на 125 тысяч рублей.

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