Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем города

И.о. главы приморской столицы поблагодарил также Еву Польна за прекрасный концерт

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

С Днём рождения Владивостока жителей приморской столицы на вечернем концерте 1 июля поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Он подчеркнул, что Владивосток - стильный и молодой город. Сегодня он по праву носит гордое звание - город воинской славы.

«Я от всей души желаю всем жителям города Владивостока счастья, успехов и благополучия, - сказал Константин Анатольевич. - С праздником, Владивосток».

С главной сцены города Константин Межонов поблагодарил также известную певицу Еву Польна за её прекрасный концерт и вручил исполнительнице букет цветов.