Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем города

С Днём рождения Владивостока жителей приморской столицы на вечернем концерте 1 июля поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Он подчеркнул, что Владивосток - стильный и молодой город. Сегодня он по праву носит гордое звание - город воинской славы.
«Я от всей души желаю всем жителям города Владивостока счастья, успехов и благополучия, - сказал Константин Анатольевич. - С праздником, Владивосток».
С главной сцены города Константин Межонов поблагодарил также известную певицу Еву Польна за её прекрасный концерт и вручил исполнительнице букет цветов.