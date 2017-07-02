Концерт в честь Дня рождения Владивостока собрал 17 тысяч зрителей

Подарок горожанам - концерт, Ева Польна, пенная вечеринка и фейерверк

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Вечерний концерт в честь 157-летия Владивостока собрал на центральной площади 17 тысяч зрителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Поздравить присутствующих с Днём рождения города на сцену вышли популярные владивостокские группы «Бриз» и «Ураган». Они исполнили полюбившиеся всем российские и зарубежные хиты.

В 20:50 на главной сцене города начался концерт популярной певицы Евы Польна. Зрители встретили её бурными овациями. Приятным сюрпризом для всех в этот вечер стала грандиозная пенная вечеринка прямо на площади.

Завершился вечерний концерт красочным фейерверком.