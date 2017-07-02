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Фоторепортажи

В центре Владивостока прошла грандиозная пенная вечеринка

Подарок горожанам ко Дню рождения приморской столицы
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Большая пенная вечеринка прошла накануне вечером на центральной площади Владивостока - в честь празднования Дня города. На празднике побывал фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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