В Приморье автомобиль рухнул с моста

Машину сильно покорежило, водитель жив

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края с моста на улице Чичерина "улетел" легковой автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. По свидетельствам очевидцев, в рухнувшей с высоты машине был только водитель, он жив.



