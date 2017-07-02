В городе Уссурийск Приморского края с моста на улице Чичерина "улетел" легковой автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. По свидетельствам очевидцев, в рухнувшей с высоты машине был только водитель, он жив.
В Приморье автомобиль рухнул с моста
Машину сильно покорежило, водитель живВладивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.
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