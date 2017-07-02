​Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Десять автобусных междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 2 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
|501
|Владивосток - Уссурийск
|09:25
|512
|Владивосток - Хороль
|09:30
|520
|Владивосток - Арсеньев
|09:30
|504
|Владивосток - Большой Камень
|10:15
|527
|Владивосток - Черниговка
|11:10
|534
|Владивосток - Сибирцево
|11:37
|531
|Владивосток - Новопокровка
|11:45
|522
|Владивосток - Покровка
|13:30
|518
|Владивосток - Дальнереченск
|14:45
|504
|Владивосток - Большой Камень
|15:55