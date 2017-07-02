​Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены 10:00, 02 июля ​Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены
Гороскоп на 2 июля 09:46, 02 июля Гороскоп на 2 июля
В Приморье сегодня пройдут грозовые дожди 09:26, 02 июля В Приморье сегодня пройдут грозовые дожди
Новостная лента
Июль, 02 воскресенье
10:06
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
10:06
​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль Эксклюзив
10:00
​Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:46
Гороскоп на 2 июля
09:26
В Приморье сегодня пройдут грозовые дожди
08:01
В День семьи, любви и верности во Владивостоке появятся 77 новых семей
06:03
Большинство приморцев этим летом отправятся отдыхать в Москву
04:48
Приморский океанариум опроверг информацию о гибели еще двух скатов
03:42
YouTube шокирован видео смерти девушек в ДТП в прямом эфире Видео
02:03
Ученые создали телефон без батареи
00:29
День города во Владивостоке завершился красочным фейерверком
00:19
Магнитные бури в июле 2017 года: прогноз, расписание по дням и часам
Июль, 01 суббота
23:43
Ева Польна поздравила Владивосток с днем рождения Фото
23:23
Чили - Германия 2 июля 2017: прогноз на финал Кубка Конфедераций
22:01
Россия ограничила поставки свинины из Чехии из-за африканской чумы
20:42
Прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы не пересматривался - Орешкин
19:28
Россия оказалась в пятерке стран с крупнейшей теневой экономикой
18:34
Лунный календарь на июль 2017 года
18:12
Жителям Владивостока экстренно пришлось искать укрытие Видео
17:45
Три авиарейса прибудут во Владивосток с опозданием
17:23
Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе Адреса
16:49
Специалисты узнали причину экстремальных ливней на планете
16:15
Приморцы помогают воспитанникам Русфонда Видео
15:44
Приморские выпускники получили золотые медали
15:06
В начале июля во Владивостоке будет ненастная погода
14:31
Ночью в Приморье неизвестные подожгли автомобиль Видео
14:08
Театрализованное шествие состоялось во Владивостоке Фото
13:59
Инвалиды Приморья впервые провели первенство по стритболу на колясках Видео
13:37
Ученые узнали, как легко склонить девушку к сексу
13:36
Авиарейс Дальнегорск-Владивосток отменен
13:01
Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье
12:33
Владивосток сегодня празднует день города Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

​Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Десять автобусных междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 2 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены следующие рейсы:

501 Владивосток - Уссурийск 09:25
512 Владивосток - Хороль 09:30
520 Владивосток - Арсеньев 09:30
504 Владивосток - Большой Камень 10:15
527 Владивосток - Черниговка 11:10
534 Владивосток - Сибирцево 11:37
531 Владивосток - Новопокровка 11:45
522 Владивосток - Покровка 13:30
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 2 июля
09:46, 02 июля 2017 Гороскоп на 2 июля

Сегодня - день конкуренции для всех

В Приморье сегодня пройдут грозовые дожди
09:26, 02 июля 2017 В Приморье сегодня пройдут грозовые дожди

Прогноз погоды на 2 июля

В День семьи, любви и верности во Владивостоке появятся 77 новых семей
08:01, 02 июля 2017 В День семьи, любви и верности во Владивостоке появятся 77 новых семей

Всего в этот день состоится около 300 свадеб

Большинство приморцев этим летом отправятся отдыхать в Москву
06:03, 02 июля 2017 Большинство приморцев этим летом отправятся отдыхать в Москву

Самое популярное среди российских путешественников индонезийское направление

Приморский океанариум опроверг информацию о гибели еще двух скатов
04:48, 02 июля 2017 Приморский океанариум опроверг информацию о гибели еще двух скатов

Все животные чувствуют себя нормально

Ученые создали телефон без батареи
02:03, 02 июля 2017 Ученые создали телефон без батареи

Данный аппарат будет намного дешевле обычного телефона

Россия ограничила поставки свинины из Чехии из-за африканской чумы
22:01, 01 июля 2017 Россия ограничила поставки свинины из Чехии из-за африканской чумы

Против этого вируса пока вакцин не существует