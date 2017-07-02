В Приморье сегодня пройдут грозовые дожди

Прогноз погоды на 2 июля

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

2 июля погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы, утром местами туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +19...+32 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +22...+24 °C, в пригороде до 27 °C. Температура воды в Амурском заливе +18 °C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +28...+30 °C.

В Находке переменная облачность,в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25 °C.