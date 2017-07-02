День города во Владивостоке завершился красочным фейерверком

В субботу, 1 июля, Владивосток отметил свой 157-й день рождения, сообщает РИА VladNews.
-Дорогие друзья, у нас сильный город, у нас красивый город, у нас молодой город! Сегодня здесь много молодежи, хочу вас поздравить с днем нашего города. Город носит гордое имя – город воинской славы. Недавно у нас появился свой гимн, в котором есть очень хорошие слова. Я поздравляю вас с праздником, желаю всем жителям Владивостока благополучия, терпения и уверенности в будущем. С днем города, Владивостока, - поздравил и.о главы Владивостока Константин Межонов.
Праздничные мероприятия начались ранним утром, а завершились красочным фейерверком.