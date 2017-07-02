День города во Владивостоке завершился красочным фейерверком

Приморская столица отметила свой 157-й день рождения

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 1 июля, Владивосток отметил свой 157-й день рождения, сообщает РИА VladNews.

-Дорогие друзья, у нас сильный город, у нас красивый город, у нас молодой город! Сегодня здесь много молодежи, хочу вас поздравить с днем нашего города. Город носит гордое имя – город воинской славы. Недавно у нас появился свой гимн, в котором есть очень хорошие слова. Я поздравляю вас с праздником, желаю всем жителям Владивостока благополучия, терпения и уверенности в будущем. С днем города, Владивостока, - поздравил и.о главы Владивостока Константин Межонов.

Праздничные мероприятия начались ранним утром, а завершились красочным фейерверком.