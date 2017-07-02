YouTube шокирован видео смерти девушек в ДТП в прямом эфире

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

В Изюме двое девушек 16 и 24 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть разбились в ДТП на шикарном авто в прямом эфире в Instagram. Видео произошедшего было опубликовано на YouTube, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Следует уточнить, что смертельное ДТП произошло в ночь на 29 июня в 3:30 на проспекте Независимости в украинском городе Изюм. За рулем автомобиля марки BMW находилась 24-летняя девушка, а рядом с ней сидела ее 16-летняя сестра, которая и вела трансляцию в Instagram.



Девушки выпивали, смеялись, шутили и призывали подписчиков присоединяться к ним. Под музыку автомобиль тронулся с места, набрал скорость и вылетел с дороги, врезавшись в опору электросети, после чего ее отбросило в дерево.



В результате произошедшего младшая сестра скончалась на месте, а старшая — по пути в больницу.



По факту произошедшего было назначено несколько необходимых экспертиз для установления причин ДТП. В настоящее время автомобиль помещен на площадку для хранения изъятого транспорта Изюмского отдела полиции.

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