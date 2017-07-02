Ученые создали телефон без батареи

Данный аппарат будет намного дешевле обычного телефона

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

Британские ученые создали телефон, работающий без батареи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Неделю новостей.

Специалисты разработали телефон на основе технологии обратного рассеяния, дающей устройству возможность отражать для связи радиоволны.



Однако традиционному сотовому телефону нужна мощность в десятки тысяч раз превышающая возможности нового устройства. Поэтому для него требовалось что-то более эффективное. Учитывая высокий спрос на сотовые телефоны, был применен не цифровой, а аналоговый принцип.



«Преобразование аналоговой речи человека в цифровые сигналы потребляет много энергии, - говорят специалисты. - Если вы можете общаться с использованием аналоговой технологии, вы действительно более энергоэффективны». И хотя его мобильный телефон использует цифровые сигналы для набора номеров, процесс обратного рассеяния для голосовых вызовов является чисто аналоговым. Такой аппарат создает возможность для общения, в сущности, возрождая шпионскую технологию времен холодной войны.



В телефоне без батареи в целях экономии электроэнергии используются некоторые удаленные компоненты. На ближайшей базовой станции есть схема для преобразования и подключения аппарата к цифровой сотовой сети через Skype. Поскольку он использует эти сигналы для сбора энергии, то может пока работать всего в 15 метрах от базовой станции.



На этом этапе образец очень прост: у него сенсорная цифровая панель и крошечный светодиодный дисплей, который светится кратковременно, когда нажата клавиша. Для коммерческого применения эта схема может быть встроена в домашний маршрутизатор Wi-Fi или обычную телефонную башню.



Изготовленный из готовых компонентов, аппарат, которому не нужно зарядное устройство, будет намного дешевле обычного телефона.