Магнитные бури в июле 2017 года: прогноз, расписание по дням и часам

В первой декаде июля уровень магнитных бурь не превысит 2 балла

Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

В июле 2017 года солнечная активность будет находиться на минимальном уровне, однако некоторое опасение все же вызывают 13 и 14 июля. В эти дни метеозависимым людям рекомендуется проявлять осторожность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что в первой декаде июля уровень магнитных бурь не превысит 2 балла. Ближе к середине месяца, 13 и 14 июля, ожидается магнитная буря силой 4-5 баллов. В эти два дня метеозависимым людям рекомендуется, по возможности, побыть дома. Во второй половине месяца ожидаются легкие возмущения магнитного поля, которые не окажут существенного влияния на здоровье и самочувствие.







Отметим, что в периоды магнитных бурь рекомендуется:

• Ограничить, а лучше полностью отказаться от курения и употребления алкоголя;

• Постараться не садиться за руль;

• Включите в свой рацион как можно больше фруктов, ягод и овощей;

• Проводить больше времени на свежем воздухе;

• Ограничить физические нагрузки;

• При проявлениях эмоциональной нестабильности, а также при сильном ухудшении самочувствия обязательно обратитесь к врачу.