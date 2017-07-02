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Магнитные бури в июле 2017 года: прогноз, расписание по дням и часам

В первой декаде июля уровень магнитных бурь не превысит 2 балла
Фото: meteovesti.ru Фото: meteovesti.ru
Владивосток, воскресенье, 02 июля , РИА Vladnews.

В июле 2017 года солнечная активность будет находиться на минимальном уровне, однако некоторое опасение все же вызывают 13 и 14 июля. В эти дни метеозависимым людям рекомендуется проявлять осторожность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что в первой декаде июля уровень магнитных бурь не превысит 2 балла. Ближе к середине месяца, 13 и 14 июля, ожидается магнитная буря силой 4-5 баллов. В эти два дня метеозависимым людям рекомендуется, по возможности, побыть дома. Во второй половине месяца ожидаются легкие возмущения магнитного поля, которые не окажут существенного влияния на здоровье и самочувствие.



Отметим, что в периоды магнитных бурь рекомендуется:
• Ограничить, а лучше полностью отказаться от курения и употребления алкоголя;
• Постараться не садиться за руль;
• Включите в свой рацион как можно больше фруктов, ягод и овощей;
• Проводить больше времени на свежем воздухе;
• Ограничить физические нагрузки;
• При проявлениях эмоциональной нестабильности, а также при сильном ухудшении самочувствия обязательно обратитесь к врачу.

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