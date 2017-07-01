Ева Польна поздравила Владивосток с днем рождения

Праздничные мероприятия завершились красочным фейерверком

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 1 июля, во Владивостоке в течение дня проходили праздничные мероприятия, посвященные 157 дню рождения города, сообщает РИА VladNews.

Поздравить жителей и гостей города с этим событием приехала знаменитая певица Ева Польна.

- На самом деле у вас очень молодой город, всего 157 лет,- сказала Ева Польна. – Хочется пожелать всем крепчайшего здоровья, берегите себя, друг друга и своих близких. Ну и для взрослых: секса, любви и денег. До встречи!

В этот праздничный вечер певица исполнила уже всем давно известные и полюбившиеся хиты. Стоит отметить, что Ева Польна на протяжении всего вечера вела диалог со слушателями, а на прощание даже сделала традиционное сэлфи со сцены.