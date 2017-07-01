Чили - Германия 2 июля 2017: прогноз на финал Кубка Конфедераций

Коэффициенты ставок на матч

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

2 июня в финале Кубка Конфедераций Чили сыграет с Германией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Чили – Германия, Кубок Конфедераций, финал 2 июля 2017: трансляция

Встреча финалистов Кубка Конфедераций будет проходить в Санкт-Петербурге. Матч Чили – Германия начнется в 21:00 мск. Его трансляцию покажет Первый канал.



Чили – Германия, Кубок Конфедераций, финал 2 июля 2017: статистика

Следует отметить, что в этот раз в финале сыграют команды группы «В». Они уже встречались в рамках Кубка Конфедераций 2017. И тогда матч Чили – Германия завершился вничью со счетом 1:1.



В полуфинале Чили переиграла Португалию. Ни в основное, ни в дополнительное время в матче Португалия – Чили не было забито ни одного гола. Но чилийцы все же сумели вырвать путевку в финал турнира, забив три безответных мяча соперникам.



Германия в полуфинале играла с Мексикой. Молодой состав европейской команды не помешал расправиться с заокеанскими гостями. Матч Германия – Мексика завершился со счетом 4:1, хотя многим казалось, что сыгранность и опыт мексиканцев позволят им потягаться за выход в финал.



Чили – Германия, Кубок Конфедераций, финал 02.07.2017: прогноз, ставки

Похоже, в сборной Германии многие уже видят победителя Кубка Конфедераций 2017. До старта турнира, узнав о том, что в команде Йоахима Лева в основном молодые игроки, казалось, что немцы вряд ли выйдут дальше группового этапа. Но, тем не менее, сейчас эта молодая команда претендует на главный приз Кубка Конфедераций. Из плюсов их соперников эксперты называют опыт и выносливость, а также умение настраиваться на быструю игру.



Тем не менее, ставить букмекеры все же советуют на победу Германии. Коэффициенты ставок на матч Чили - Германия:



победа Чили – 3,0

ничья – 3,3

победа Германии – 2,4.