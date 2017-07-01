Россия ограничила поставки свинины из Чехии из-за африканской чумы

Против этого вируса пока вакцин не существует

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Россельхознадзор ограничил поставки свинины и свиней из Чехии. Действие ограничения вступило в силу 30 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Причина в том, что на территории Чехии обнаружили африканскую чуму свиней. А против этого вируса пока вакцин не существует.



Чтобы инфекция не распространялась далее, нужна изоляция. Всех больных животных уничтожают.



Напомним, африканская чума свиней, или болезнь Монтгомери, не опасна для человека. Чего не скажешь о свиньях – их смертность может достигать 50-100%. Те, кто выжил после болезни, становятся пожизненными вирусоносителями.



Что касается запрета, он распространяется на живых свиней, свинину, мясо диких кабанов, щетину, кишечное сырье. Исключения составляют только некоторые кормовые добавки и те готовые корма, которые прошли термическую обработку.



В общем-то, как заметила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, запрет носит чисто технический характер, ведь чешская продукция в Россию не поставляется. Хотя ограничения вводятся и на транзит свиней из Чехии через территорию России.