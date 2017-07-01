Прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы не пересматривался - Орешкин

Сейчас на рынке все настроены умеренно оптимистично

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил журналистам о том, что в ведомстве пока не пересматривался действующий прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы. Скорее всего, прогноз будет скорректирован в августе. Заметим, вчера рассматривался в правительстве макропрогноз на 2018-2020 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Вчера я отмечал, что у нас очень важные изменения – евро сейчас торгуется 1,14 к доллару, а в прогнозе отмечается 1,06, поэтому необходимо смотреть не только на доллар, но и учитывать евро. Мы пока ничего не меняем. Ну а в августе, если у нас 1,14 соотношение сохранится, и если сохранится высокая нефть, то понятно, что и соотношение изменится», - заметил Орешкин.



Выступая на заседании правительства, министр экономического развития РФ отметил, что в ближайшее время не ожидается сильных валютных колебаний.

В апреле в макропрогнозе на 3 года отмечалось, что в базовом варианте среднегодовой курс доллара США в 2017 году будет на уровне 64,2 руб, в 2018 году он составит – 69,8 руб, в 2019 – 71,2 руб, а в 2020 году – 72,7 руб.



Сейчас на рынке все настроены умеренно оптимистично. Вроде бы все под контролем. Хотя с другой стороны, если что-то произойдет с нефтью, то о стабильности придется забыть. Прогноз министерства сбудется при условии, если нефть будет стабильной.



Ну а пока вчера отечественная валюта укреплялась в течение всего торгового дня. На 30 июня официальный курс доллара составлял 59 рублей 9 копеек. За евро дают 67,50 рублей.