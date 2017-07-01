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Актуальный комментарий

Россия оказалась в пятерке стран с крупнейшей теневой экономикой

В рейтинг были включены 28 стран
Фото: vyaru.ru Фото: vyaru.ru
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Россия заняла четвертое место в ТОП-5 стран с крупнейшей теневой экономикой. По подсчетам экспертов ее объем составляет 33,6 трлн рублей или 39% от ВВП страны, сообщает РИА VladNews со Информинг.


Следует уточнить, что об этом говорится в исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

Всего же в этот рейтинг были включены 28 стран. Определяющими факторами масштабов «тенизации» экономики России ACCA называет контроль за коррупцией, «демократическую ответственность» и рост ВВП.

Отметим, что наибольшие показатели объема теневого сектора в 2016 году были зафиксированы в Азербайджане (67% от ВВП), Нигерии (48% от ВВП), Украине (46% от ВВП), а наименьшие — в Китае (10,2%), Японии (10%) и США (7,8% ВВП).

Эксперты считают, что доля теневого сектора в ближайшие годы будет сокращаться, а до 2025 года теневую экономику будут поддерживать сложность налоговой системы, высокое налоговое бремя, замедление мировой экономики, рецессия в местных экономиках и легкость работы в неформальном секторе. При всем при этом специалисты сошлись во мнении, что основную ответственность за развитие теневой экономики несет правительство.

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