Фазы луны, благоприятные и неблагоприятные дни

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Лунный календарь на июль 2017 года позволит подобрать наиболее подходящий день для решений различных задач, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Уже давно известно, что Луна, в зависимости от фазы, в которой она находится, оказывает различное влияние на людей. На энергетическом уровне Лунные фазы представляют различные виды передачи солнечной энергии, которые оказывают влияние на все виды и формы жизни на нашей планете. Поэтому от фазы Луны зависит не только самочувствие людей, но и то, как будут развиваться те или иные жизненные ситуации.

В период растущей Луны люди становятся более эмоциональными. В этот период идет накапливание энергии, а потому благоприятно любого рода планирование. В период растущей Луны хорошо составлять планы на будущее.

На убывающую Луну эмоциональность снижается. В это время благоприятно правильно растрачивать накопившуюся энергию, а потому хорошо продолжать начатое, завершать дела.

В Новолуние люди часто ощущают себя подавленными, они могут также страдать от головных болей. При новолунии у многих людей наблюдается нарушение психики, проявляются фобии и мании.

Усиливается влияние Луны и в период Полнолуния. Может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность.

Фазы Луны в июле 2017 (мск)

Новолуние в июле 2017 года - 23 июля 2017 года в 12 часов 44 минуты 21 секунд.

Новолуние во Льве рекомендуется провести на публике, а именно — пойдите в театр, кино, музей либо другие публичные места.

Полнолуние в июле 2017 года - 9 июля 2017 года в 07 часов 05 минуты 31 секунды.

В июле полнолуние в Козероге. Важно максимально контролировать свои эмоции.

Первая четверть в июле 2017 года - 01 июля 2017 года в 03:49:57.

Последняя четверть в июле 2017 года - 30 июля 2017 года в 18:22:01.

Растущая Луна в июле 2017 года - с 1 по 8 июля и с 24 по 31 июля 2017 года.

Убывающая Луна в июле 2017 года - с 10 по 22 июля 2017 года.

Луна в апогее: 6 июля в 07:26.

Луна в перигее: 21 июля в 20:12.

Луна на северном узле: 25 июля в 03:46.

Луна на южном узле: 12 июля в 08:16.

Благоприятные и неблагоприятные дни в июле 2017 по лунному календарю

По лунному календарю благоприятными в июле 2017 года будут 7, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 29.

Неблагоприятные дни в июле 2017 года - 4, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 31.

1 июля 2017 года, 7-8 лунный день. Растущая Луна в Весах. День связан с пробуждением сил природы. В этот день хорошо совершать поездки и путешествия. Не следует грустить или бездельничать.

2 июля 2017 года, 8-9 лунный день. Растущая Луна в Весах. Лучше избегать любых авантюр и слишком активных действий. В этот день можно расслабиться и помедитировать.

3 июля 2017 года, 9-10 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. День достаточно напряженный в эмоциональном плане. Начинать следует лишь то, что уже давно и хорошо спланировано. Лучше избегать встреч с теми, кто не связан с вами родственными узами.

4 июля 2017 года, 10-11 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Лучше не начинать ничего нового и завершить давно начатые дела.

5 июля 2017 года, 11-12 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Сейчас подходящее время, чтобы рассчитаться с долгами или выполнить то, что давно уже кому-то обещали.

6 июля 2017 года, 12-13 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Следует избегать суеты. День подходит для планирования: сегодняшние планы, мысли и желания имеют все шансы воплотиться.

7 июля 2017 года, 13-14 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Важно сегодня не лгать и не сплетничать. Можно сделать первый шаг к осуществлению давних планов.

8 июля 2017 года, 14-15 лунный день. Растущая Луна в Козероге. Хороший день для активных дел, требующих много энергии, для общения с природой и построения творческих замыслов. Сегодня можно принимать рискованные решения.

9 июля 2017 года, 15-16 лунный день. Луна в Козероге. Полнолуние в 7:05. Наиболее благоприятное время для налаживания и восстановления контактов, в поиске единомышленников.

10 июля 2017 года, 16-17 лунный день. Убывающая Луна в Водолее. Сегодня следует дальше идти к намеченной цели. А вот хаотичности и нервозности лучше избегать.

11 июля 2017 года, 17-18 лунный день. Убывающая Луна в Водолее. Важно сейчас оценить критику. Прозвучат слова, которые позволят трезво оценить достижения и сделать выводы, которые получат улучшить ситуацию.

12 июля 2017 года, 18-19 лунный день. Убывающая Луна в Водолее. День будет удачным для активных людей. Но важно не поддаваться чужому влиянию. Успех будет сопутствовать тем, кто умеет самостоятельно принимать решения.

13 июля 2017 года, 19-20 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Наилучшее время для отдыха. Благоприятно общение с природой. Хорошо в этот день подумать о традициях своей семьи и провести время с близкими.

14 июля 2017 года, 20-21 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. День, в который необходимы осторожность и внимательность в выполнении любою дела. Не следует бросать давно начатые дела.

15 июля 2017 года, 21-22 лунный день. Убывающая Луна в Овне. В этот день нежелательно что‑то предпринимать и начинать. Хорошо рассчитываться с долгами, выполнять обещанное. От визитов по магазинах также лучше отказаться.

16 июля 2017 года, 22-23 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День любви, творчества, спонтанности и радости бытия. Будьте к себе внимательны и снисходительны, проявляйте альтруизм, но не расслабляйтесь. Успешно пройдут деловые переговоры.

17 июля 2017 года, 23 лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Это время накопления информации. День подходит для того, чтобы проанализировать прошлое.

18 июля 2017 года, 23-24 лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Лучший день для важных, долговременных проектов и дальних поездок. Успешно завершаться все начатые сегодня дела.

19 июля 2017 года, 24-25 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Следует избегать любых конфликтных ситуаций. Окажите поддержку тем, кто в этом нуждается.

20 июля 2017 года, 25-26 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День в целом не очень благоприятный, нужно постараться избавиться от негативной энергии.

21 июля 2017 года, 26-27 лунный день. Убывающая Луна в Раке. Лучшее, чем можно заняться, – рутинные дела. День по возможности проведите наедине с собой, разобраться в своих желаниях и понять, что же можно сделать, чтобы достичь намеченных целей.

22 июля 2017 года, 27-28 лунный день. Убывающая Луна в Раке. Это время покоя, созерцания и размышления. Никаких необдуманных шагов сейчас не стоит предпринимать.

23 июля 2017 года, 28, 29, 1 лунный день. Луна во Льве. Новолуние в 12:44. Плавный и гармоничный день, время милосердия, терпения и духовного преображения. Важно доводить все начатое сегодня до конца.

24 июля 2017 года, 1-2 лунный день. Растущая Луна во Льве. Активный, творческий день, связанный с переменами, победой, триумфом, с силой и движением. Сегодня можно принимать важные решения.

25 июля 2017 года, 2-3 лунный день. Растущая Луна во Льве. Это день мудрости и щедрости. Планов лучше не строить, а все решения принимать, ориентируясь на интуицию.

26 июля 2017 года, 3-4 лунный день. Растущая Луна в Деве. День любви, творчества, спонтанности и радости бытия. Будьте к себе внимательны и снисходительны, проявляйте альтруизм, но не расслабляйтесь. Успешно пройдут переговоры.

27 июля 2017 года, 4-5 лунный день. Растущая Луна в Деве. Критический день, один из наиболее сложных в месяце. Важно контролировать эмоции и избегать недоразумений на работе. Занятия, требующие интеллектуальных усилий, сегодня не принесут успеха.

28 июля 2017 года, 5-6 лунный день. Растущая Луна в Весах. Действуют рекомендации предыдущих лунных суток. Лучше заняться работой по дому

29 июля 2017 года, 6-7 лунный день. Растущая Луна в Весах. День связан с пробуждением сил природы. Считается, что на человека может снизойти откровение.

30 июля 2017 года, 7-8 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. День, когда особо успешно проходят обряды очищения.

31 июля 2017 года, 8-9 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Лучше избегать активной деятельности. День подходит для того, чтобы отдохнуть с семьей.