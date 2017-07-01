Театрализованное шествие состоялось во Владивостоке

Приморская столица празднует 157-й день рождения

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 июля, во Владивостоке проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию дню города, сообщает РИА VladNews.

Праздничный день открыло театрализованное шествие по центральным улицам города, в котором принял участие и и.о главы Владивостока Константин Межонов.

Жители и гости города, спортивные секции и различные организации ежегодно принимают участие в шествии. Стоит отметить, что с каждым годом количество участников растет.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Напомним, что сегодня во Владивостоке в течение всего дня проходят праздничные мероприятия, которые завершаться салютом в 22.00.