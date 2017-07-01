Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе 17:23, 01 июля Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе (Адреса)
В начале июля во Владивостоке будет ненастная погода 15:06, 01 июля В начале июля во Владивостоке будет ненастная погода
Ночью в Приморье неизвестные подожгли автомобиль 14:31, 01 июля Ночью в Приморье неизвестные подожгли автомобиль (Видео)
Новостная лента
Июль, 01 суббота
17:24
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
17:24
​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль Эксклюзив
17:23
Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе Адреса
16:49
Специалисты узнали причину экстремальных ливней на планете
16:15
Приморцы помогают воспитанникам Русфонда Видео
15:44
Приморские выпускники получили золотые медали
15:06
В начале июля во Владивостоке будет ненастная погода
14:31
Ночью в Приморье неизвестные подожгли автомобиль Видео
14:08
Театрализованное шествие состоялось во Владивостоке Фото
13:59
Инвалиды Приморья впервые провели первенство по стритболу на колясках Видео
13:37
Ученые узнали, как легко склонить девушку к сексу
13:36
Авиарейс Дальнегорск-Владивосток отменен
13:01
Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье
12:33
Владивосток сегодня празднует день города Видео
12:02
Велосипедист и таксист устроили конфликт во Владивостоке Видео
11:41
Большинство приморцев планируют смотреть прямую трансляцию Кубка конфедераций
11:18
Ученые узнали, как видеоигры влияют на мозг
10:42
Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения
10:26
Девушка во время вечеринки ограбила парня в Приморье
10:15
Из-за дождя «Старт Чемпионов» проведут внутри СК «Чемпион
09:09
Во Владивостоке сегодня дождь
09:02
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:36
Приморский силач примет участие в праздничном шествии
07:20
Во Владивостоке ограничат движение и парковку транспорта Адреса
06:02
Во Владивостоке задержана денежная контрабанда
05:01
Высокий IQ защитил детей от ранней смерти
04:04
Весенний призыв в российской армию исполнен на 72%
03:07
В канун Дня города на линию во Владивостоке вышел «праздничный» трамвай
02:24
157 лет Владивостоку: концерты лучших творческих коллективов города и популярной певицы Евы Польна пройдут на центральной площади
01:02
В Приморье задержана контрабанда нефрита
00:23
В выходные дни во Владивостоке пройдет ряд спортивных мероприятий
00:12
Афиша культурных событий Приморья с 1 по 7 июля
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе

Плановое отключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

На следующей неделе Владивосток ждет массовое отключение воды, сообщает РИА VladNews.

Причина отключения: Ремонтные работы.

3 июля с 09.00 до 17.00 без водоснабжения останутся дома по адресам:

Постышева, 3-33. 

Гамарника, 6, 16, 17, 18, 26а. 

100 лет Владивостоку, 56.

5 июля с 09.00 до 16.00 без водоснабжения останутся дома по адресам:

Хабаровская, 15, 17, 19, 24, 24б, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а.

С 09.00 до 20.00:

Бульварная, 15. 

Красного Знамени, 65, 65б, 69б, 71а, 75-87, 91, 93, 95, 107-117, 121.

6 июля с 09.00 до 17.00 без водоснабжения останутся дома по адресам:

Мордовцева, 3, 6-12. 

Фонтанная, 24, 26, 28.

Океанский проспект, 17

comments powered by Disqus
Похожие новости
Специалисты узнали причину экстремальных ливней на планете
16:49, 01 июля 2017 Специалисты узнали причину экстремальных ливней на планете

Ученые рассказали, что ждет планеты в ближайшие годы

Приморские выпускники получили золотые медали
15:44, 01 июля 2017 Приморские выпускники получили золотые медали

Торжественная церемония состоялась в пятницу в приморской столице

В начале июля во Владивостоке будет ненастная погода
15:06, 01 июля 2017 В начале июля во Владивостоке будет ненастная погода

В Приморье сохранится неустойчивая погода

Авиарейс Дальнегорск-Владивосток отменен
13:36, 01 июля 2017 Авиарейс Дальнегорск-Владивосток отменен

Изменения в расписании

Велосипедист и таксист устроили конфликт во Владивостоке
12:02, 01 июля 2017 Велосипедист и таксист устроили конфликт во Владивостоке

Участники инцидента не могли поделить Арбат

Из-за дождя «Старт Чемпионов» проведут внутри СК «Чемпион
10:15, 01 июля 2017 Из-за дождя «Старт Чемпионов» проведут внутри СК «Чемпион

​Эстафеты, мастер-классы, фудкорт и зрелищные соревнования пройдут на территории крытого теннисного корта

Во Владивостоке сегодня дождь
09:09, 01 июля 2017 Во Владивостоке сегодня дождь

На побережье местами туман