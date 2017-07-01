Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе

Плановое отключение

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

На следующей неделе Владивосток ждет массовое отключение воды, сообщает РИА VladNews.

Причина отключения: Ремонтные работы.

3 июля с 09.00 до 17.00 без водоснабжения останутся дома по адресам:

Постышева, 3-33.

Гамарника, 6, 16, 17, 18, 26а.

100 лет Владивостоку, 56.

5 июля с 09.00 до 16.00 без водоснабжения останутся дома по адресам:

Хабаровская, 15, 17, 19, 24, 24б, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а.

С 09.00 до 20.00:

Бульварная, 15.

Красного Знамени, 65, 65б, 69б, 71а, 75-87, 91, 93, 95, 107-117, 121.

6 июля с 09.00 до 17.00 без водоснабжения останутся дома по адресам:

Мордовцева, 3, 6-12.

Фонтанная, 24, 26, 28.

Океанский проспект, 17