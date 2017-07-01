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Специалисты узнали причину экстремальных ливней на планете

Ученые рассказали, что ждет планеты в ближайшие годы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Немецким ученым удалось выяснить причину экстремальных ливней на всей планете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Phys.org.

В ходе наблюдений специалисты сделали вывод, что увеличение глобальной температуры на полградуса усилило экстремальные погодные условия, образующиеся по всей планете. Именно поэтому стали чаще возникать сильные ливни, грозы, а также продолжительные периоды аномальной жары.

По словам специалистов, за последние годы в результате потепления увеличилась продолжительность засушливых сезонов и интенсивность экстремальных ливней. Также летняя температура повысилась более чем на 1 градус, а зима стала теплее на 2,5 °С.

Ученые отмечаю, что в таких изменениях виноват сам человек, сжигая ископаемые виды топлива. В результате уже в скором времени это может уменьшить урожайность, а также доступность пресной воды.

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