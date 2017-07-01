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Во Владивостоке сегодня дождь
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Во Владивостоке задержана денежная контрабанда
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Афиша культурных событий Приморья с 1 по 7 июля
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Приморцы смогут добраться до Японии или Благовещенска менее чем за 3 часа
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8 канал

Приморцы помогают воспитанникам Русфонда

От сердца к сердцу
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о двухлетнем Вите Чернявском. Напомню, у него серьезное смещение нижней челюсти. Для покупки индикатора, который исправляет искривление, семье необходимо более 200 тысяч рублей. Как проходит сбор средств, и откликнулись ли жители региона – расскажет автор проекта Инна Щедрова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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