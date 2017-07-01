В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о двухлетнем Вите Чернявском. Напомню, у него серьезное смещение нижней челюсти. Для покупки индикатора, который исправляет искривление, семье необходимо более 200 тысяч рублей. Как проходит сбор средств, и откликнулись ли жители региона – расскажет автор проекта Инна Щедрова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Приморцы помогают воспитанникам Русфонда
От сердца к сердцуВладивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.
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