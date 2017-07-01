Во Владивостоке прошло краевое первенство по стритболу на колясках. Инвалиды со всего Приморья впервые попробовали себя в баскетбольных соревнованиях 3 на 3. На паркете сошлись как новички, так и опытные спортсмены с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Инвалиды Приморья впервые провели первенство по стритболу на колясках
С коляски в кольцоВладивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.
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