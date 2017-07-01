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Ученые узнали, как легко склонить девушку к сексу

Специалисты провели исследование
Фото: akademiya-lyubvi-events.timepad.ru Фото: akademiya-lyubvi-events.timepad.ru
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Группа ученых в ходе исследования выяснила, что девушки быстрее соглашаются на секс на сытый желудок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на LetNews.ru.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 20 девушек, которым показывали картинки романтического содержания, а также нейтральные изображения, когда они были голодны. Спустя некоторое время участниц эксперимента напоили питательным коктейлем и показали изображения еще раз.

Результат показал, что на сытый желудок девушки более оживленно реагировали на изображение.

А вот что касается переедания, то здесь ситуация такая же как и на голодный желудок.

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