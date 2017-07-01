2 июля Владивосток отметит свой 157 день рождения. За это время у города было много статусов: и военный пост, и административный центр Приморской области, и, наконец, с 2015 года – свободный порт Владивосток. Но что остается неизменным: это дань памяти основателям города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток сегодня празднует день города
Праздничные мероприятия продлятся до самого вечераВладивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.
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