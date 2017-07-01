Велосипедист и таксист устроили конфликт во Владивостоке

В пятницу вечером, 30 июня, велосипедист и таксист не поделили владивостокский Арбат, сообщает РИА VladNews.
Конфликт произошел из-за того, что велосипедист попросту мешал таксисту проехать.
По словам очевидцев данного инциденты, водитель такси хотел проехать на Арбат, что не понравилось велосипедисту, который в это время стоял на тротуаре и ждал разрешающий сигнал светофора. После непродолжительного диалога на повышенных тонах, рулевой такси предпринял попытку прорваться, едва не сбив велосипедиста с ног.
В результате водитель такси решил попасть на Арбат любыми способами, в результате чего и получил кулаком по бамперу.
Стоит отметить, что очевидцы в этой ситуации разделились на два лагеря: кто-то поддерживает парня, а кто-то осуждает, уверяя всех, что он мешал проезду автомобиля.