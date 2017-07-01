Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения 10:42, 01 июля Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения
Девушка во время вечеринки ограбила парня в Приморье 10:26, 01 июля Девушка во время вечеринки ограбила парня в Приморье
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни 09:02, 01 июля Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
Новостная лента
Июль, 01 суббота
11:20
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
11:20
​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль Эксклюзив
11:20
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
11:18
Ученые узнали, как видеоигры влияют на мозг
10:42
Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения
10:26
Девушка во время вечеринки ограбила парня в Приморье
10:15
Из-за дождя «Старт Чемпионов» проведут внутри СК «Чемпион
09:09
Во Владивостоке сегодня дождь
09:02
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:36
Приморский силач примет участие в праздничном шествии
07:20
Во Владивостоке ограничат движение и парковку транспорта Адреса
06:02
Во Владивостоке задержана денежная контрабанда
05:01
Высокий IQ защитил детей от ранней смерти
04:04
Весенний призыв в российской армию исполнен на 72%
03:07
В канун Дня города на линию во Владивостоке вышел «праздничный» трамвай
02:24
157 лет Владивостоку: концерты лучших творческих коллективов города и популярной певицы Евы Польна пройдут на центральной площади
01:02
В Приморье задержана контрабанда нефрита
00:23
В выходные дни во Владивостоке пройдет ряд спортивных мероприятий
00:12
Афиша культурных событий Приморья с 1 по 7 июля
Июнь, 30 пятница
23:22
Приморцы смогут добраться до Японии или Благовещенска менее чем за 3 часа
22:02
Во Владивостоке прошло более 900 эко-рейдов
21:15
Празднование Дня города во Владивостоке началось с торжественных возложений цветов Фото
20:31
Театрализованное шествие горожан в честь 157-летия Владивостока пройдёт уже завтра
19:20
Жителей и спортсменов Владивостока приглашают пройти спортивный лабиринт на День города
18:39
Голод делает человека умным, - ученые
17:52
Спортивные итоги года подвели во Владивостоке
17:41
Чили и Германия встретятся в финале Кубка Конфедераций
17:30
«Добрый Владик», фестивали водных фонариков и красок Холи, концерты, выставки и другие мероприятия в честь Дня города проходят во Владивостоке
17:19
Ученые узнали секрет идеальной улыбки
17:03
Большинство приморцев этим летом отправятся отдыхать в Москву
16:46
Персональная выставка Алексея Воронина открылась во Владивостоке Фото
16:32
Во Владивостоке завершается реконструкция ещё двух подпорных стен Фото
16:21
Дневник девушки: Я - в Ялте! Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Ученые узнали, как видеоигры влияют на мозг

Специалисты провели исследование
Фото: infovoronezh.ru Фото: infovoronezh.ru
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Испанские ученые в ходе исследования выяснили, что компьютерные игры благоприятно влияют на мозг человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RuNews24.ru.

В ходе исследования специалисты изучили 120 работ по данной теме, которые помогли доказать, что видеоигры приносят пользу человеку.

Установлено, что во время игры у игроков развиваются области мозга, отвечающие за память, внимание и зрительно-пространственные навыки. Также игры помогают бороться с подавленностью и плохим настроением.

Однако специалисты предупреждают, что долгое времяпровождение за компьютером или игровой приставкой может вызвать психологическую зависимость. Кроме этого, сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье организма.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Высокий IQ защитил детей от ранней смерти
05:01, 01 июля 2017 Высокий IQ защитил детей от ранней смерти

От большинства распространенных причин

Голод делает человека умным, - ученые
18:39, 30 июня 2017 Голод делает человека умным, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали секрет идеальной улыбки
17:19, 30 июня 2017 Ученые узнали секрет идеальной улыбки

Специалисты провели исследование

Дневник девушки: Я - в Ялте!
16:21, 30 июня 2017 Дневник девушки: Я - в Ялте!

Мама троих детей Жанна Ивашкина ппрдолжает рассказывать о своем путешествии

​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль
16:10, 30 июня 2017 ​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль

Его подготовил фэншуй клуб приморской столицы специально для РИА VladNews

Контакт с любимым смягчает боль женщины, - учение
21:01, 29 июня 2017 Контакт с любимым смягчает боль женщины, - учение

Специалисты провели исследование

Ученые создали лечебное пиво
15:41, 29 июня 2017 Ученые создали лечебное пиво

Напиток полезен, как и йогурт