Ученые узнали, как видеоигры влияют на мозг

Специалисты провели исследование

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Испанские ученые в ходе исследования выяснили, что компьютерные игры благоприятно влияют на мозг человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RuNews24.ru.

В ходе исследования специалисты изучили 120 работ по данной теме, которые помогли доказать, что видеоигры приносят пользу человеку.

Установлено, что во время игры у игроков развиваются области мозга, отвечающие за память, внимание и зрительно-пространственные навыки. Также игры помогают бороться с подавленностью и плохим настроением.

Однако специалисты предупреждают, что долгое времяпровождение за компьютером или игровой приставкой может вызвать психологическую зависимость. Кроме этого, сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье организма.