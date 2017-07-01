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Большинство приморцев планируют смотреть прямую трансляцию Кубка конфедераций

Специалисты провели опрос
Фото: билетнафутбол.рф Фото: билетнафутбол.рф
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), следить за финальной игрой Кубка конфедераций по футболу планируют около трети россиян. Также выяснилось, что изначально большинство российских болельщиков считало фаворитом турнира сборную Португалии, которая проиграла в полуфинале, а также первое место пророчили команде Германии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Следует напомнить, что финал Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Как показал опрос, следить за финальной игрой планируют 35% опрошенных.

В целом же турнир стал резонансным событием, о нем слышало подавляющее большинство россиян, а телезрителями турнира по данным за 27-28 июня, являлись 32% россиян. Из них 9% сказали, что смотрят все игры, 23% - только матчи с участием сборной РФ.

При этом респонденты, следившие за всеми или частью игр турнира, считали, что в Кубке конфедераций победу одержит сборная Португалии (24%), также первое место предсказывали Германии (19%). Россия в этом списке оказалась на третьем месте (6%).

Отметим, что опрос проводился 27-28 июня среди 1,2 тысячи респондентов.

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