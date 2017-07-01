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Девушка во время вечеринки ограбила парня в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 25-летний житель Уссурийска, который сообщил, что у него похитили мобильный телефон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что заявитель употреблял спиртные напитки в квартире своих знакомых в компании двух малознакомых девушек. В какой-то момент потерпевший обнаружил отсутствие своего телефона.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 21-летнюю местную жительницу, которая дала признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнице грозит лишение свободы до пяти лет.

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