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Из-за дождя «Старт Чемпионов» проведут внутри СК «Чемпион

​Эстафеты, мастер-классы, фудкорт и зрелищные соревнования пройдут на территории крытого теннисного корта
Фото: Фото:
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Эстафеты, мастер-классы, фудкорт и зрелищные соревнования пройдут на территории крытого теннисного корта

Первого июля спортивно-развлекательное мероприятие «Старт Чемпионов» пройдет не на футбольном поле ВГУЭС, как планировалось ранее, а внутри СК «Чемпион». Неблагоприятные погодные условия не станут причиной переноса мероприятия на другой день. Теннисный корт СК «Чемпион» (Партизанский проспект 44 к. 5) превратиться в спортивный парк развлечений. Территория будет разделена на зоны для гостей разных возрастов и различной спортивной подготовки. Организует масштабного мероприятие по популяризации фитнеса и здорового образа жизни Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса.

«Старт Чемпионов» - ежегодное мероприятие, но если раньше оно проводилось только для посетителей СК «Чемпион», то в этом году будет открыто для всех желающих.

В 10 утра на месте проведения соревнований состоится регистрация участников «Старта Чемпионов», а после торжественное открытие - спортивное шоу от инструкторов СК «Чемпион», которые продемонстрируют новейшие и самые популярные в России направления фитнеса («VIPR», «Piloxing», «KangooJumps» и многие другие).

В 11:00 начнутся зрелищные соревнования, включающие функциональное многоборье и элементы кросс-фита. Команда победителей получит подарки – медали соревнований, спортивное питание, клубные карты в СК «Чемпион». В это же время начнётся регистрация на соревнования для семейных пар, которые начнутся в 12:00.

Несложные соревнования будут нести скорее развлекательный характер – семейные пары будут состязаться в скорости, силе и координации, вспомнят веселые спортивные конкурсы из детства, такие так прыжки через скакалку, ходьба на руках и многие другие. Для этих соревнований партнеры СК «Чемпион» подготовили множество ценных призов, среди них: выходные на турбазе, товары для дома, занятия виндсерфингом. Средний номинал подарочных сертификатов – семь тысяч рублей.

- Наибольшее внимание будет уделено маленьким гостям «Старта Чемпионов». Помимо веселых эстафет (регистрация на них начнётся в 11:00) дети смогут принять участие в мастер-классах, таких как аквагрим, рисование и попрыгать на батуте. Так же развлекать ребят будут аниматоры, - рассказала организатор «Старта чемпионов» начальник управления по физической культуре и спорту ВГУЭС Александра Зайцева.

Помимо этого, во время проведения «Старта Чемпионов» будет действовать фудкорт, при этом гости смогут не только приобрести, но и продегустировать еду и напитки.

— Для нашего клуба «Старт Чемпионов» - это, в первую очередь, социальный проект. Стабильная физическая нагрузка благоприятно влияет на здоровье, продолжительность и качество жизни человека. Культура ведения здорового образа жизни, безусловно во Владивостоке есть. Теперь к ней приобщается не только молодёжь – фитнесом и спортом занимаются целыми семьями. СК «Чемпион» поддерживает этот тренд и является сегодня первой во Владивостоке сетью спортклубов для всей семьи, - подытожила Александра Александровна.

Узнать подробности о мероприятии можно позвонив по телефону 8 996 423 10 02.   

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