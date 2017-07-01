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Во Владивостоке сегодня дождь

На побережье местами туман
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Сегодня,1 июля, погоду в Приморьеопределяют фронтальные разделы. В крае облачно, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы. На побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +15...+20 °C, днем +21...+30 °C, сообщает РИА VladNews.


Во Владивостоке облачно, ночью и утром временами дождь. Туман. Ветер юго-западный умеренный, ночью до сильного. Температура воздуха +16...+18 °C, днем +24...+26 °C. Температура воды в Амурском заливе +17 °C.

В Уссурийске переменная облачность, ночью и в конце дня дождь. Ветер юго-западный умеренный, ночью до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C, днем +26...+28 °C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +15...+17 °C, днем +25...+27 °C.

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