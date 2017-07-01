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Россия

Весенний призыв в российской армию исполнен на 72%

Призыву и направлению в войска подлежит 142 тысячи человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Более 102 тысяч человек отправлены в войска в рамках весеннего призыва в России, это составляет 72% от установленной нормы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Василий Тонкошкуров.

"В соответствии с указом президента РФ, призыву и направлению в войска подлежит 142 тысячи человек. Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Отправлены в войска более 102 тысяч призывников, что составляет 72% от установленной нормы призыва", - сказал генерал-полковник на расширенном заседании призывной комиссии Амурской области в пятницу.

Весенний призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля 2017 года.

"По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом число уклоняющихся от призыва стало меньше на 20%. Если рассматривать с 2012 года по настоящее время, их число сократилось более чем наполовину - на 56,7%", - подчеркнул Тонкошкуров, отметив, что это связано с повышением привлекательности военной службы и улучшением условий ее прохождения.

Выездная межведомственная комиссия Минобороны России по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, которую возглавил Тонкошкуров, начала работу в Амурской области в среду.

Говоря о весенней призывной кампании в Крыму, Тонкошкуров сообщил, что военные комиссариаты призовут там 2,4 тысячи человек. "Из них из Республики Крым - 2 тысячи человек и 400 человек - из Севастополя", - сказал генерал.

Как сообщалось, одно из нововведений весеннего призыва 2017 года касается призывников из Крыма и Севастополя: теперь служить они будут во всех соединениях и воинских частях на территории России. Ранее их направляли только в соединения и воинские части в границах полуострова.

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